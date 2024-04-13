Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lalin di Tol Cipali Padat Merayap, One Way Diberlakukan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |15:44 WIB
Lalin di Tol Cipali Padat Merayap, <i>One Way</i> Diberlakukan
Tol Cipali padat merayap (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lonjakan volume lalu lintas terjadi di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Sabtu (13/4/2024), sore ini. Kenaikan jumlah kendaraan sejalan dengan penerapan one way atau satu arah dari kilometer (Km) 414 GT Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali.

Pemberlakuan one way dimulai pukul 15.00 WIB, setelah Dirlantas Polda Jawa Barat (Jabar) hingga Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan normalisasi kendaraan di rest area dan jalan tol dari arah Barat ke Timur sejak pukul 13.00 WIB.

Adapun, lonjakan kendaraan terjadi di waktu yang bersamaan dengan dimulainya sistem rekaya lalu lintas one way di ruas Tol Cipali. Hal ini berdasarkan pantauan MNC Portal dari rest area KM 101, sore ini.

Nampak, kendaraan saat arus balik mudik Lebaran 2024 dari arah Timur ke Barat membeludak di depan rest area KM 101. Kepadatan kendaraan cukup mengular sehingga membuat kondisi lalu lintas padat merayap.

Kondisi kemacetan tersebut berjalan tidak begitu lama, sesudah itu kecepatan kendaraan mulai kembali mormal, namun dengan volumenya yang konsisten tinggi.

Di lain sisi, petugas dari Dirlantas Polda Jawa Barat sigap berjaga-jaga, sesekali mereka melakukan patroli untuk memastikan kondisi lalu lintas berjalan sesuai rencana.

Untuk diketahui, sejumlah warga mulai melakukan perjalanan balik ke Jakarta dan dan daerah penyangga Ibu Kota Sabtu hari ini, setelah melaksanakan Lebaran di kampung halaman mereka. Salah satu akses yang dilewati adalah ruas Cipali.

