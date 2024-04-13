Advertisement
HOME NEWS JABAR

Urai Kemacetan Arus Balik 2024, Contraflow Tol Japek Dibuat 2 Lajur

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |15:25 WIB
Urai Kemacetan Arus Balik 2024, Contraflow Tol Japek Dibuat 2 Lajur
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
KARAWANG - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama PT Jasa Marga Transjawa telah memberlakukan rekayasa jalan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek), guna mengurai kemacetan selama arus balik lebaran 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, rekayasa lalu lintas itu diberlakukan di 2 lajur mulai dari Km 70 hingga Km 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 14.40 WIB.

Volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pun mulai meningkat.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengimbau kepada pemudik untuk mengantisipasi kemacetan dengan memilih waktu perjalanan yang tepat.

