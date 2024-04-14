Wisatawan Menuju Sabang Membeludak, Kapal Penyeberangan dari Banda Aceh Ditambah 7 Trip

Dirlantas Polda Aceh, Kombes M Iqbal Alqudusy menyapa penumpang kapal saat mengecek langsung kondisi penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. (Foto: Ditlantas Polda Aceh)

BANDA ACEH – Aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh ke Pelabuhan Balohan, Sabang, Aceh meningkat signifikan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Aktivitas penyeberangan kapal ditambah sampai tujuh trip per hari.

Peningkatan jumlah penumpang kapal terjadi karena banyak warga ingin menikmati libur Lebaran 2024 ke Pulau Weh, Sabang serta bertepatan dengan arus balik.

Kepala Satgas Opsda Operasi Ketupat Seulawah 2024 juga Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Muhammad Iqbal Alqudusy mengatakan bahwa aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue menuju Sabang pulang pergi aman dan lancar hingga sekarang.

“Secara umum kondisi angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue mengalami peningkatan signifikan, sehingga trip kapal penyeberangan ditambah hingga tujuh trip per hari,” ujar Iqbal dalam keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu (14/4/2024).

Iqbal mengecek langsung aktivitas Pelabuhan Ulee Lheue bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Aceh, dan dari PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) Persero, pada Sabtu 13 April 2024 malam.

Selain itu, sebut Iqbal, proses kegiatan bongkar muat juga aman, lancar, dan terkendali. Menurutnya, ini semua berkat peran dan kerja sama seluruh stakeholder baik dari kepolisian, Dishub Aceh, ASDP, dan instansi lainnya.

"Sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa situasi di Pelabuhan Ulee Lheue aman dan kondusif. Aktivitas penyeberangan juga lancar," kata Iqbal yang juga mantan Kabid Humas Polda Jateng.

Ia berharap, kerja sama dan sinergisitas yang telah berjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kepala Dishub Aceh, T Faisal menambahkan, bahwa seluruh personel Dishub Aceh yang ditugaskan di Pelabuhan Ulee Lheue selalu siaga melayani pengguna jasa pelabuhan.

"Semua anggota kita siaga dalam melayani masyarakat, mulai dari pengatur arus lalu lintas kedatangan di gerbang pelabuhan hingga petugas kebersihan yang memastikan kebersihan toilet dan ruang tunggu," katanya.

General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rudi B. Hanafiah mengatakan, pihaknya menjalankan angkutan Lebaran sampai dengan H+2 tanpa kendala yang berarti.