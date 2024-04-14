Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cerita Pemudik Terjebak Macet Horor di Tol Purbaleunyi hingga Putar Balik ke Bandung

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |16:22 WIB
Cerita Pemudik Terjebak Macet Horor di Tol Purbaleunyi hingga Putar Balik ke Bandung
Macet di Tol Purbaleunyi/Foto: MNC Portal
BANDUNG BARAT - Memasuki akhir arus balik Lebaran 2024, arus lalu lintas di Ruas Jalan Tol Purbaleunyi yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat, terpantau mengalami kepadatan pada Minggu (14/4/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal sekitar pukul 14.29 WIB, volume kendaraan mengalami peningkatan di KM 125 Tol Purbaleunyi, Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kondisi itu berdampak terhadap Rest Area KM 125 yang mulai dipadati kendaraan untuk rehat sejenak.

Kendaraan diprediksi didominasi pemudik yang mengarah ke Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya yang memilih kembali ke perantauannya masing-masing dipenghujung arus balik lebaran ini.

Andre Mulya (45), salah seorang pemudik menceritakan kepadatan di Ruas Jalan Tol Purbaleunyi KM 125. Kondisi itu memaksanya untuk masuk terlebih dahulu ke rest area karena padatnya arus lalu lintas di jalur bebas hambatan itu.

"Tadi masuk itu di Gerbang Tol Mohammad Toha udah mulai rame, terus masuk di sini (KM 125) agak macet ya sudah masuk rest area dulu," ujar Andre.

Ia berangkat dari kampung halaman orang tuanya di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dan hendak kembali ke daerah asalnya di Bekasi, Jawa Barat. Namun melihat kondisi arus lalu lintas kekinian Andre dan keluarganya memutuskan mengurungkan niatnya.

"Tadinya mau pulang ke Bekasi tapi baru sampai sini udah macet, takutnya sampe sana macet soalnya katanya puncak arus mudik. Jadi mau balik lagi ke Dayeuhkolot," kata dia.

Andre rencananya akan keluar di Gerbang Tol Padalarang dan kembali Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dan akan kembali melanjutkan perjalanannya ke Bekasi pada Senin (15/4/2024).

