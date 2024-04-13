Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Mobil Pemudik Tertabrak Kereta di Serang, Terpental 10 Meter

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |23:08 WIB
Kronologi Mobil Pemudik Tertabrak Kereta di Serang, Terpental 10 Meter
Mobil tertabrak kereta di Serang (Foto : Istimewa)
SERANG - Mobil Daihatsu Sigra tertabrak Kereta Api (KA) angkutan barang di Kampung Bedeng, Desa Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Sabtu (13/4/2024). Mobil terpental sejauh 10 meter.

Berdasar informasi yang diperoleh, insiden kecelakaan terjadi pada pukul 10.45 WIB. Diduga palang pintu perlintasan KA mengalami eror atau tidak berfungsi.

Kapolsek Petir Iptu Arifin Simbolon mengatakan, kendaraan pemudik yang ditumpangi 7 orang tersebut melaju dari arah Tunjung Teja ke Rangkasbitung.

Saat di tempat kejadian perkara (TKP) palang pintu kereta api tidak tertutup, sehingga kendaraan pemudik menerobos melintasi rel kereta api hingga tertabrak.

"Saat mobil Daihatsu Sigra akan melintas, palang pintu perlintasan kereta api tidak tertutup, tetapi sirine alarm di pos palang pintu berbunyi," kata Arifin dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon.

Arifin menerangkan kendaraan tersebut berasal dari Rangkasbitung dengan tujuan Lampung. Usai dihantam KA, kondisi mobil terbalik.

"Terpental cukup jauh ada sekira 10 meter, ya kondisinya terbalik," ujar Arifin.

