INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Macet Panjang di Jalur Gentong, Pemudik Ngaku Tertahan Selama 2 Jam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |20:05 WIB
Pemudik arus balik di jalur lingkar Gentong (Foto: MPI)
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Pada arus balik lebaran ini, jalur Gentong, Tasikmalaya, jadi alternatif pengendara yang hendak menuju Bandung ataupun Jakarta. Kepadatan volume kendaraan itu menyebabkan kemacetan panjang di jalur lingkar Gentong ini.

Buntut kemacetan itu, dikeluhkan Diding (39) yang hendak pulang ke Bandung usai merayakan lebaran di kampung halamannya Ciamis. Dia menyebut sudah lebih dari dua jam di jalur Gentong.

"Saya dari Ciamis mau ke Bandung, (tertahan) dua jam lebih lah," ujar Diding kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (14/4/2024).

Padahal Jalur Gentong hanya berjarak 5 KM. Namun akibat lonjakan volume kendaraan yang hendak pulang menyebabkan beberapa titik mengalami kemacetan.

Diding bahkan mengaku, tidak bisa memprediksi kapan dia akan tiba di rumah. Padahal jika arus lalulintas normal, perjalanannya dari Ciamis ke Bandung hanya membutuhkan waktu 3 jam.

"Tadi berangkat pukul 16.00 WIB lah ya. Kalau normal 3 jam atau dua jam setengah sudah sampai rumah," ujarnya.

Halaman:
1 2
      

