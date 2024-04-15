Peristiwa 15 April: Snipper Kopassus Tembak Rekannya hingga Bom Bunuh Diri di Masjid Polresta Cirebon

BERAGAM peristiwa penting dan bersejarah terjadi baik dalam maupun luar negeri pada 15 April. Di antaranya adalah tenggelamnya kapal Titanic, banjir besar di Mississippi, Amerika Serikat (AS), penembakan oleh anggota Kopassus di Timika, Papua hingga bom bunuh diri di Cirebon.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 15 April mengutip dari Wikipedia :

1. Berakhirnya perang revolusi Amerika

Perang Revolusi Amerika berakhir pada 15 April 1783, dengan disahkannya Perjanjian Damai. Perang itu terjadi sejak 1775 berawal dari konflik antara Kerajaan Britania Raya atau Inggris dengan Amerika Serikat yang saat itu baru berdiri. Konflik itu kemudian menjadi perang global.

2. Abraham Lincoln tewas

Pada 15 April 1865, Presiden ke 16 Amerika Serikat Abraham Lincoln tewas setelah sehari sebelumnya ambruk ditembak oleh John Wilkes Booth, seorang pemain sandiwara, ketika menonton pertunjukan di teater Ford, Washington.

Abraham Lincoln menjabat sebagai presiden sejak 4 April 1861. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang mempertahankan persatuan bangsa dan menghapuskan perbudakan. Namanya kini diabadikan pada kapal induk AS.

3. Tragedi Titanic

RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang super Britania Raya yang tenggelam di Samudera Atlantik Utara pada 15 April 1912, setelah menabrak gunung es. Kapal itu karam saat pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju ke New York City, Amerika Serikat.

Tenggelamnya Titanic mengakibatkan 1.514 orang tewas. Tragedi itu masuk dalam salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia kala itu.

Satu dari tiga kapal samudra kelas Olympic dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang.

Kisah karamnya Titanic kemudian difilmkan yang disutradarai oleh James Cameron. Film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet itu meraih banyak penghargaan.

4. Penggunaan insulin pertama kali untuk diabetes

Pada 15 April 1923 jenis obat insulin pertama kali digunakan secara umum untuk mengobati penyakit diabetes. Insulin digunakan dalam pengobatan beberapa jenis diabetes mellitus.

Pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 bergantung pada insulin eksogen (disuntikkan ke bawah kulit/subkutan) untuk keselamatannya karena kekurangan absolut hormon tersebut, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 memiliki tingkat produksi insulin rendah atau kebal insulin, dan kadang kala membutuhkan pengaturan insulin bila pengobatan lain tidak cukup untuk mengatur kadar glukosa darah.

5. Pemberontakan Arab

15 April 1936 adalah hari pertama terjadinya pemborantakan Arab di Palestina. Pemberontakan Arab di Palestina yang terjadi hingga 1939 adalah pemberontakan bangsa Arab melawan kekuasaan kolonial Britania dan imigrasi besar-besaran orang Yahudi di Palestina.

Menurut data dari Britania, tentara dan polisi Britania membunuh sekitar 2.000 orang Arab dalam pertempuran, 108 orang digantung, dan 961 orang dibunuh karena dituduh melakukan “aktivitas teroris”.

6. Perang Dunia II

Pada 15 April 1941, Angkatan Udara Jerman zaman Nazi atau Luftwafe membombardir Belfast, Britania, menewaskan lebih 1.000 orang.

7. Banjir terparah di Amerika Serikat

Amerika Serikat pada 15 April 1927 pernah dilanda banjir terparah. Bencana itu terjadi di Mississippi. Banjir yang terjadi setelah 18 jam diguyur hujan deras menewaskan 250 orang. Petaka itu diklaim sebagai banjir terparah dalam sejarah AS.