158 Rumah di Lebak Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 30 Cm

LEBAK - Bencana banjir menerjang wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Minggu (14/4/2024). 158 rumah di 2 Kecamatan dilaporkan terendam dengan ketinggian air 10 - 30 Centimeter (Cm).

Ratusan rumah itu tersebar di Kampung Cipendeuy, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung dan tiga desa lainnya di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.

BACA JUGA:

Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan banjir genangan terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Lebak dengan kurun waktu cukup lama.

"Akibatnya Sungai Cilaki di Kecamatan Sajira meluap dan merendam warga. Kalau di Rangkasbitung itu akibat luapan Sungai Cijoro,"kata Febby saat dihubungi.

BACA JUGA:

Meski demikian, menurut Febby, banjir yang merendam tak berlangsung lama dan membuat para pemilik rumah mengungsi. "Ngga sampe mengungsi, sekarang lagi bersih-bersih karena air sudah mulai surut, relawan juga di lokasi membantu evakuasi masyarakat,"tuturnya.