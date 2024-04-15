One Way Arus Balik, Jalur Dalam Kota Semarang Menuju Solo - Yogyakarta Macet Panjang

SEMARANG – Kebijakan one way jalur tol di arus balik H+5 masih diberlakukan. Arus lalu lintas dari timur ke barat alias menuju Jakarta masih padat, Senin (15/4/2024).

Pantauan di lapangan siang ini, di sejumlah ruas jalan dalam Kota Semarang, arus lalu lintas dari arah utara ke selatan atau arah ke Solo – Yogyakarta terlihat padat.

Kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan. Di antaranya di simpang Kaliwiru, Jalan Teuku Umar Jatingaleh hingga menuju tanjakan Gombel Semarang. Kemudian naik ke atasnya di Jalan Setia Budi ke arah selatan.

Ruas jalan itu didominasi kendaraan bermotor roda empat alias mobil. Sementara di jalur sebaliknya, yakni dari arah selatan ke utara cenderung lebih lengang. Beberapa polisi lalu lintas terlihat mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik-titik persimpangan.

Salah satunya di persimpangan Nasmoco Banyumanik yakni arah jalur alternatif melewati kawasan Perumahan Bukit Sari menuju Jalan. Prof. Sudharto Tembalang. Jalur itu jadi primadona pengendara yang menuju kawasan Universitas Diponegoro Tembalang, ketika kawasan Jalan Setiabudi ke arah selatan padat.