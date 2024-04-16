Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jadi Tuan Rumah World Water Forum Ke-10, Ini Misi Penting Indonesia

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:44 WIB
Jadi Tuan Rumah World Water Forum Ke-10, Ini Misi Penting Indonesia
Tangkapan layar pemaparan World Water Forum ke-10 oleh Kominfo.
JAKARTA - Bali akan menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10. Event internasional yang akan dimulai 18 - 25 Mei 2024 tersebut ditargetkan dihadiri 30.000 partisipan dari 172 negara. Hadir pula kepala negara dan mantan kepala negara untuk permasalahan dan potensi sumber daya air bagi dunia.

World Water Forum adalah forum sektor air terbesar di dunia ini dilatarbelakangi makin mendesaknya isu sumber daya air di tengah makin sulitnya akses menuju ketersediaan air berkualitas dan berkelanjutan. "Kesempatan emas menjadi leader bidang air di dunia, memberi pengaruh terhadap kebijakan bidang air," kata Endra Atmawidjaja, Secretariat of NOC of the 10th World Water Forum.

Dikatakan Endra, World Water Forum platform unik karena merupakan forum terbesar multisektor karena tidak hanya diikuti pengambil kebijakan, tapi juga ada dari akademisi, para ahli, parlemen, media dan kelompok kepentingan lainnya. Karena sifat Water World Forum ini inklusif sehingga semuanya berkumpul dan bicara secara terbuka, semua punya hak sama menyuarakan air.

Sehingga hasilnya bisa jadi acun untuk pembuat kebijakan. "Tapi karena isu air adalah sangat strategis sehingga harus dibahas di level tertinggi, yaitu level politik. Water is politic sepanjang tidak ada support dari pengambil kebijakan masalah air akan jadi kendala termasuk dalam upaya pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) yang fokus pada air bersih dan sanitasi untuk semua," tambah Endra.

Indonesia, dikatakan Endra akan mengusulkan tiga 3 membawa tiga usulan dalam forum yang sebelumnya digelar di Dakar, Senegal. Pertama mengusulkan center of excellent for water and climate civilian; kedua, mengarus utamakan integragate water resource managemen for small island ini terkait dengan negara pasifik yang berkepentingan selain krisis air juga terancam hilang dair peta; ketiga mengusulkan Word Water Lake Day, atau hari danau sedunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
