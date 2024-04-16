Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Video Bentrok Brimob vs TNI di Sorong Papua, Kapuspen: Tindak Sesuai Hukum

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |01:34 WIB
Viral Video Bentrok Brimob vs TNI di Sorong Papua, Kapuspen: Tindak Sesuai Hukum
Bentrok oknum anggota Brimob dan TNI AL. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jagat media sosial diramaikan video bentrok antara sekelompok anggota Brimob dengan anggota TNI yang terekam kamera pengintai atau CCTV.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan pada Minggu, 14 April 2024 pukul 20.22 WIT bertempat di RSAL dr. Oetojo Kota Sorong, PangKoarmada III beserta rombongan melaksanakan pertemuan dengan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir terkait kejadian bentrokan anggota TNI AL Marhanlan XIV/Sorong dengan Brimob Polda Papua Barat.

 BACA JUGA:

"Kedua belah pihak saling menyampaikan permohonan maaf dan juga kepada masyarakat Kota Sorong terkait atas kejadian perselisihan akibat salah paham yang terjadi antara oknum Anggota Brimob dengan oknum Anggota TNI AL," ujar Gumilar, Senin (15/4/2024) dalam keterangannya.

Nugraha mengatakan Pangkoarmada III dan Kapolda akan melakukan investigasi secara menyeluruh terkait peristiwa tersebut. Setiap personel yang terlibat dalam bentrokan tersebut kata Nugraha akan ditindak tegas sesuai hukum.

 BACA JUGA:

"Kapolda dan Pangkoarmada III akan melaksanakan investigasi secara utuh dan personel yang terlibat akan dikenakan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku," tutur Nugraha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement