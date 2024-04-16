Viral Video Bentrok Brimob vs TNI di Sorong Papua, Kapuspen: Tindak Sesuai Hukum

JAKARTA - Jagat media sosial diramaikan video bentrok antara sekelompok anggota Brimob dengan anggota TNI yang terekam kamera pengintai atau CCTV.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan pada Minggu, 14 April 2024 pukul 20.22 WIT bertempat di RSAL dr. Oetojo Kota Sorong, PangKoarmada III beserta rombongan melaksanakan pertemuan dengan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir terkait kejadian bentrokan anggota TNI AL Marhanlan XIV/Sorong dengan Brimob Polda Papua Barat.

"Kedua belah pihak saling menyampaikan permohonan maaf dan juga kepada masyarakat Kota Sorong terkait atas kejadian perselisihan akibat salah paham yang terjadi antara oknum Anggota Brimob dengan oknum Anggota TNI AL," ujar Gumilar, Senin (15/4/2024) dalam keterangannya.

Nugraha mengatakan Pangkoarmada III dan Kapolda akan melakukan investigasi secara menyeluruh terkait peristiwa tersebut. Setiap personel yang terlibat dalam bentrokan tersebut kata Nugraha akan ditindak tegas sesuai hukum.

"Kapolda dan Pangkoarmada III akan melaksanakan investigasi secara utuh dan personel yang terlibat akan dikenakan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku," tutur Nugraha.