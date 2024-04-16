Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Laporan Pelat Dinas TNI Digunakan Orang Tak Dikenal di Tol Japek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |01:08 WIB
Polisi Dalami Laporan Pelat Dinas TNI Digunakan Orang Tak Dikenal di Tol Japek
Foto: Tangkapan layar video viral.
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial mobil Fortuner dikendarai secara arogan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Mobil itu menggunakan pelat dinas TNI bernomor 84337-00. Pengendara mobil Fortuner itu pun mengalami senggolan dengan pengemudi mobil lainnya.

Pengemudi mobil Fortuner marah-marah dan mengaku sebagai adik seorang Jenderal TNI saat sempat terjadi cekcok dengan pengemudi mobil lainnya itu. Adapun nomor pelat dinas tersebut mirip dengan nomor pelat dinas milik Guru Besar Universitas Pertahanan RI, yakni Marsda TNI (Purn) Asep Adang Supriyadi.

BACA JUGA:

Akun Influencer dengan 30 Juta Pengikut Dihapus Gara-Gara Cerita Palsu yang Viral 

Terkait kasus ini, polisi telah menerima laporan dari Marsda TNI (Purn) Asep Adang Supriyadi selaku pemilik asli nomor pelat dinas TNI yang digunakan orang tak dikenal pada mobil Fortuner di Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu. Saat ini, polisi tengah mendalami laporan tersebut.

"Iya bener, sudah terima laporan tanggal 14 April 2024 kemarin. Nanti akan didalami oleh Krimum," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Senin (15/4/2024).

Polisi, kata dia, bakal mendalami dahulu laporan tersebut dan mendalami kronologi peristiwanya hingga menjadi viral itu. Maka itu, polisi belum bisa berbicara banyak tentang hal itu.

Sebelumnya Asep menerangkan, dia tak kenal ataupun tak punya hubungan apapun dengan pengemudi mobil Fortuner tersebut. Bahkan, Asep menegaskan, dia tak pernah memberikan, meminjamkan, ataupun mendelegasikan nomor pelat dinasnya itu pada orang lain. 

