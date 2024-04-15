Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Polisi Jujur, Kembalikan Tas Warga yang Hilang Berisi Rp100 Juta

Fery Syahputra , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |15:13 WIB
Viral Polisi Jujur, Kembalikan Tas Warga yang Hilang Berisi Rp100 Juta
Aiptu Supriyanto mengembalikan tas isi Rp100 juta ke warga (Foto: Ist/Fery Syahputra)
A
A
A

LAMPUNG - Viral anggota Sabhara Polres Lampung Tengah yang sedang melaksanakan tugas pengamanan arus mudik lebaran di rest area Km 116 Bumi Ratu Nuban, mengembalikan uang ratusan juta milik pengendara yang tetinggal di kamar mandi.

Ia adalah Aiptu Supriyanto, anggota Sat Sabhara Polres Lampung Tengah yang sedang viral di berbagai flat form media di Indonesia karena telah berhasil mengembalikan uang milik Sukisno yang beralamatkan Perum Graha Mustika Media Blok C 2/02 mudik ke Sumatera Selatan.

Penemuan tas oleh Aiptu Supriyanto bermula sedang melakukan patroli dengan berjalan kaki di rest area Tol Lampung Bakauheni, Palembang wilayan Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Aiptu Supriyanto

Supriyanto mengecek toilet yang hanya berjarak beberapa meter dari pos jaga. Di dalam kamar mandi, ia menemukan sebuah tas yang berisikan uang Rp100 juta, handphone dan KTP tergantung di ruang tersebut.

Melihat tas tersebut, Aiptu Supriyanto langsung mengamankan dan membawa ke pos sekuriti dengan disaksikan pihak keamanan dan bebearapa petugas kebersihan tas dibuka untuk mengetahui siapa pemiliknya.

Halaman:
1 2
      
