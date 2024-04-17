Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Barat Jatuhkan Sanksi ke Iran, Kabinet Perang Israel Tunda Rapat Hari ke-3 Soal Serangan Drone Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |06:55 WIB
Barat Jatuhkan Sanksi ke Iran, Kabinet Perang Israel Tunda Rapat Hari ke-3 Soal Serangan Drone Iran
Kabinet perang Israel tunda rapat ketiga soal serangan Iran karena Barat jatuhkan sanksi baru ke Iran (Foto: Israel government handout)
ISRAEL Kabinet perang Israel yang seharusnya menggelar pertemuan ketiga yang dijadwalkan pada Selasa (16/4/2024) waktu setempat untuk memutuskan tanggapan terhadap serangan langsung pertama Iran ke Israel ditunda hingga Rabu (17/4/2024) waktu setempat.

Penundaan ini terjadi karena sekutu Barat mempertimbangkan sanksi baru yang cepat terhadap Teheran untuk membantu mencegah Israel melakukan eskalasi besar-besaran. .

Kepala staf militer Herzi Halevi telah berjanji bahwa peluncuran lebih dari 300 rudal, rudal jelajah, dan drone dari Iran ke wilayah Israel pada Sabtu (13/4/2024) malam akan ditanggapi dengan baik, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Meskipun serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan kecil berkat pertahanan udara dan tindakan balasan yang dilakukan Israel dan sekutunya, namun serangan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa kekerasan yang berakar pada perang Gaza yang telah berlangsung selama enam bulan semakin meluas, dengan risiko perang terbuka antara Israel dan sekutunya. musuh waktu Iran dan Israel.

Iran melancarkan serangan tersebut sebagai pembalasan atas serangan udara terhadap kompleks kedutaan besarnya di Damaskus pada tanggal 1 April yang dikaitkan dengan Israel, namun telah memberi isyarat bahwa Iran kini menganggap masalah tersebut sudah selesai.

Sumber pemerintah Israel mengatakan sidang kabinet perang yang dijadwalkan pada Selasa (16/4/2024) telah ditunda hingga Rabu (17/4/2024), tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada akhir pekan bahwa AS, pelindung utama Israel, tidak akan berpartisipasi dalam serangan balasan Israel.

