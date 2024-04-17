Biadab! Gadis Disabilitas Diperkosa Tetangga hingga Hamil, Sempat Dinikahi Satu Hari

PANDEGLANG- SH (24), warga Kecamatan Kroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten diduga diperkosa tetangganya sendirian. Alhasil, korban kini hamil dengan usia kandungan 6 bulan.

Ahmad Subhan pendamping rehabilitasi sosial Kabupaten Pandeglang saat mendatangi Mapolres Pandeglang mengatakan SH diduga dicabuli oleh tetangganya sendirian berinisial YI.

Perbuatan kejinya itu, lanjut Subhan diduga dilakukan semenjak 11 bulan lalu atau tepatnya pada tahun 2023.

"Mendampingi beberapa kasus yang dilaporkan, salah satunya adalah keluarga korban yang disabilitas (autis),"kata Subhan, Rabu (17/4/1024).

Kata Subhan, korban dengan terduga pelaku sempat melangsungkan pernikahan selama 1 hari. Namun, dia menduga hal itu dilakukan lantaran korban telah hamil duluan.

"Pelakunya adalah tetangga korban. Dan si pelaku ini memang sempat dinikahkan satu hari," katanya.

"Akhirnya didampingi juga oleh UPTD PPA. Dan sempat dilakukan visum, per hari ini, dan mudah-mudahan kita mengetahui kondisi selanjutnya kepada korban ini,"tambah Subhan.