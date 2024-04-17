Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Viral Pelecehan Seksual Diduga Dilakukan Mahasiswa Undip, Kampus Telusuri

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:39 WIB
Viral Pelecehan Seksual Diduga Dilakukan Mahasiswa Undip, Kampus Telusuri
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

SEMARANG – Sebuah utas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan salah satu mahasiswa universitas negeri di Semarang viral di media sosial X (Twitter). Diduga itu dilakukan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang sempat aktif di tim basket.

Akun X @o98756283863682 menceritakan kronologi hingga percakapan antara korban dan terduga pelaku. Utas asli sudah tidak bisa diakses publik, namun sudah banyak akun yang merangkum dan mengunggah tangkapan layarnya.

Kejadiannya diduga pertengahan November 2023. Korban perempuan bertemu seseorang yang diduga pelaku laki-laki untuk curhat. Disebutkan, pelaku sebelumnya sudah sering membantu korban.

Pertemuan awal di depan tempat kos korban, kemudian berpindah ke kos pelaku atas ajakan pelaku. Korban sempat ditawari minuman keras, korban sempat mengiyakan sebelum kemudian menolak.

Pelaku kemudian membeli minuman, mengajak korban masuk kamar dan minum miras hingga korban tak sadarkan diri hingga pelecehan seksual terjadi. Korban akhirnya pulang dan mengingat kejadian yang dialaminya, dan mengkonfirmasi pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya.

Kejadian ini menjadi ramai diperbincangkan. Pelaku langsung keluar dari tim basket tersebut.

Halaman:
1 2
      
