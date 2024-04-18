Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Fakta Pendeta Gilbert Dipolisikan Gegara Video Soal Zakat hingga Bikin JK Kecewa

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |07:16 WIB
7 Fakta Pendeta Gilbert Dipolisikan Gegara Video Soal Zakat hingga Bikin JK Kecewa
Pendeta Gilbert temui JK (foto: dok MPI)
A
A
A

PENDETA Gilbert Lumoindong dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Laporan telah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya.

laporan polisi diterima pada Selasa (16/4/2024). Laporan ditindak lanjuti oleh Sub Direktorat Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Berikut sejumlah faktanya:

1. Laporan Diterima Polisi

"Benar. Laporan diterima tanggal 16 April 2024 tentang dugaan penistaan agama," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (17/4/2024).

Namun Ade tidak menjelaskan secara detail pihak yang melaporkan kasus tersebut. Pihaknya kini tengah menyelidiki terkait laporan tersebut.

2. Asal Muasal Dugaan Penistaan Agama

 

Di mana Pendeta Gilbert Lumoindong membuat gaduh soal ceramahnya yang mambandingkan zakat antara umat Islam dengan Kristen yang dianggap keliru.

Dari video yang beredar di media sosial, pernyataan Pendeta Gilbert itu dianggap menghina agama Islam karena hanya membayar zakat 2,5% saja.

Dalam video itu, ia terkesan menyombongkan diri karena umat Kristen biasa bersedekah 10%. Menurit pernyataan Gilbert, hal tersebut diutarakannya ketika menyinggung ibadah salat umat Islam yang harus bersuci dulu.

"Saya Islam diajari bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5 persen, gua 10 persen," ujar Pendeta Gilbert.

Kemudian, ia melanjutkan ceramahnya bahwa umat Kristiani sudah disucikan oleh darah Yesus. "Bukan berarti gua jorok, disucikan oleh darah Yesus," katanya.

Gilbert membandingkan dengan sedekah 10 persen, umat Kristiani tak perlu repot ibadah hanya bernyanyi sementara umat ibadah salat umat Islam cukup berat, karena harus melipat kaki saat atahiyat akhir.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179682//theordore-uEDP_large.jpg
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639//viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638//viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613//viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179584//cinta_laura-AgXr_large.jpg
Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung Bully: Kenapa Diledek?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement