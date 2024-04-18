7 Fakta Pendeta Gilbert Dipolisikan Gegara Video Soal Zakat hingga Bikin JK Kecewa

PENDETA Gilbert Lumoindong dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Laporan telah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya.

laporan polisi diterima pada Selasa (16/4/2024). Laporan ditindak lanjuti oleh Sub Direktorat Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Berikut sejumlah faktanya:

1. Laporan Diterima Polisi

"Benar. Laporan diterima tanggal 16 April 2024 tentang dugaan penistaan agama," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (17/4/2024).

Namun Ade tidak menjelaskan secara detail pihak yang melaporkan kasus tersebut. Pihaknya kini tengah menyelidiki terkait laporan tersebut.

2. Asal Muasal Dugaan Penistaan Agama

Di mana Pendeta Gilbert Lumoindong membuat gaduh soal ceramahnya yang mambandingkan zakat antara umat Islam dengan Kristen yang dianggap keliru.

Dari video yang beredar di media sosial, pernyataan Pendeta Gilbert itu dianggap menghina agama Islam karena hanya membayar zakat 2,5% saja.

Dalam video itu, ia terkesan menyombongkan diri karena umat Kristen biasa bersedekah 10%. Menurit pernyataan Gilbert, hal tersebut diutarakannya ketika menyinggung ibadah salat umat Islam yang harus bersuci dulu.

"Saya Islam diajari bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5 persen, gua 10 persen," ujar Pendeta Gilbert.

Kemudian, ia melanjutkan ceramahnya bahwa umat Kristiani sudah disucikan oleh darah Yesus. "Bukan berarti gua jorok, disucikan oleh darah Yesus," katanya.

Gilbert membandingkan dengan sedekah 10 persen, umat Kristiani tak perlu repot ibadah hanya bernyanyi sementara umat ibadah salat umat Islam cukup berat, karena harus melipat kaki saat atahiyat akhir.