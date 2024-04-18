Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Bripda Okto Tewas di Tengah Jalan, Alami Luka Tusuk hingga Tiga Orang Ditangkap

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |05:16 WIB
3 Fakta Bripda Okto Tewas di Tengah Jalan, Alami Luka Tusuk hingga Tiga Orang Ditangkap
Lokasi pembunuhan Bripda Okto (foto: dok ist)
A
A
A

SEORANG anggota Polres Yahukimo, Bripda Okto ditemukan tewas di salah satu menara salah satu provider telekomunikasi, di Jalan Pasar Lama, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa 16 April 2024.

Video lokasi ditemukannya korban viral usai beredar di media sosial. Korban diduga tewas dibunuh dengan mengunakan senjata tajam oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Berikut sejumlah faktanya:

1. Bripda Okto Dianiaya hingga Tewas

Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto mengatakan, Bripda Oktavianus diduga dibunuh usai mengalami penganiayaan berat oleh Orang Tidak Dikenal (OTK).

“Bripda Oktavianus ditemukan meninggal dunia yang diduga akibat dianiaya OTK dan rencana jenazah akan dievakuasi ke Jayapura," katanya kepada wartawan.

Pihaknya menerima laporan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di depan Ruko Blok B Jalan Pasar Baru.

"Atau sekitar 200 meter dari Polres Yahukimo, Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan," katanya.

Halaman:
1 2
      
