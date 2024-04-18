Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ruang Berstatus Awas, BNPB : Radius 6 Km harus Dikosongkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |01:53 WIB
Gunung Ruang Berstatus Awas, BNPB : Radius 6 Km harus Dikosongkan
Gunung Ruang meletus (Foto : BNPB)
JAKARTA - Status Gunung Ruang Sulawesi Utara naik dari siaga (level III) menjadi awas (level IV). Hal ini membuat Pulau Tagulandang yang tadinya dijadikan tempat evakuasi, justru harus dikosongkan karena masuk radius 6 km.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, sebanyak 11.615 masyarakat di Pulau Tagulandang berpotensi terdampak erupsi Gunung Ruang, setelah stastus menjadi awas.

"Dari hitungan populasi statis berdasarkan rumah penduduk yang ada di lokasi itu, seharusnya paling tidak akan ada 11ribu jiwa yang harus mengungsi sementara," kata Abdul Muhari melalui zoom meeting, Kamis (18/4/2024) dini hari.

Abdul mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam proses evakuasi.

Namun beberapa masyarakat, kata Abdul, sudah melakukan evakuasi mandiri menjauhi radius 6 km Gunung Ruang dengan berjalan kaki, maupun menggunakan kendaraan bermotor.

"Dari radius 6 km pun masih terjadi lontaran baru pijar ke rumah warga, warga pun evakuasi mandiri, baik naik ke daerah perbukitan dengan jalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda dua dan empat ke arah timur, untuk menjauhi lontaran batu pijar yang terjadi," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
