Deretan Aktivitas Gunung Ruang hingga Status Meningkat Jadi Awas

SITARO - Status Gunung Ruang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau Tagulandang Biaro) meningkat ke level IV Awas setelah mengalami erupsi pada Rabu Selasa 16 Apil 2024.

Erupsi awal terjadi pada pukul 13.37 WITA dengan intensitas lemah, warna asap putih tebal. Erupsi eksplosif terjadi pada tanggal 16 April 2024 pukul 21.45 WITA dengan estimasi tinggi kolom erupsi mencapai 2.000 meter dari puncak.

Kemudian erupsi kembali terjadi pada Rabu (17/4/2024) pukul 01.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter dan disertai suara gemuruh serta dentuman. Erupsi kembali terjadi pukul 05.05 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan 1.800 meter dari puncak.

Pukul 18.00 WITA terjadi erupsi dengan ketinggian mencapai 2.500 meter dari puncak, dan kemudian pukul 20.15 WITA kembali terjadi erupsi eksplosif dengan tinggi kolom erupsi teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan tinggi sekitar 3.000 meter di atas puncak yang disertai suara gemuruh dan gempa terasa di Pos PGA Ruang.

Kepala Badan Geologi, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa pasca kenaikan tingkat aktivitas menjadi Waspada (Level II) pada 16 April 2024 pukul 13.00 WITA, dan Siaga (Level III) pada 16 April 2024 pukul 16.00 WITA, aktivitas visual dan kegempaan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Ketinggian kolom erupsi cenderung meningkat dengan material erupsi berupa abu disertai lontaran batuan pijar yang mencapai jarak sekitar 5 km di pulau Tagulandang," kata Hendra, Rabu (17/4/2024).