Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Deretan Aktivitas Gunung Ruang hingga Status Meningkat Jadi Awas

Subhan Sabu , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |00:12 WIB
Deretan Aktivitas Gunung Ruang hingga Status Meningkat Jadi Awas
Gunung Ruang meletus (Foto : Istimewa)
A
A
A

SITARO - Status Gunung Ruang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau Tagulandang Biaro) meningkat ke level IV Awas setelah mengalami erupsi pada Rabu Selasa 16 Apil 2024.

Erupsi awal terjadi pada pukul 13.37 WITA dengan intensitas lemah, warna asap putih tebal. Erupsi eksplosif terjadi pada tanggal 16 April 2024 pukul 21.45 WITA dengan estimasi tinggi kolom erupsi mencapai 2.000 meter dari puncak.

Kemudian erupsi kembali terjadi pada Rabu (17/4/2024) pukul 01.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter dan disertai suara gemuruh serta dentuman. Erupsi kembali terjadi pukul 05.05 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan 1.800 meter dari puncak.

Pukul 18.00 WITA terjadi erupsi dengan ketinggian mencapai 2.500 meter dari puncak, dan kemudian pukul 20.15 WITA kembali terjadi erupsi eksplosif dengan tinggi kolom erupsi teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan tinggi sekitar 3.000 meter di atas puncak yang disertai suara gemuruh dan gempa terasa di Pos PGA Ruang.

Kepala Badan Geologi, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa pasca kenaikan tingkat aktivitas menjadi Waspada (Level II) pada 16 April 2024 pukul 13.00 WITA, dan Siaga (Level III) pada 16 April 2024 pukul 16.00 WITA, aktivitas visual dan kegempaan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Ketinggian kolom erupsi cenderung meningkat dengan material erupsi berupa abu disertai lontaran batuan pijar yang mencapai jarak sekitar 5 km di pulau Tagulandang," kata Hendra, Rabu (17/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/525/3144473/gunung-4Q5x_large.jpg
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/18/3144099/gunung_meletus-6c79_large.jpg
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127778/gunung_gede_alami_peningkatan_gempa_vulkanik-cWfG_large.jpg
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/340/3083458/gunung_ibu_meletus-kShR_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081032/gunung_ibu_meletus-m3Fj_large.jpg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037288/gunung-lewotobi-laki-laki-meletus-abu-vulkanik-capai-500-meter-bnPZ4TCz6X.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement