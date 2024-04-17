Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Aktivitas Vulkanik Gunung Ruang Meningkat, Status Naik Jadi Awas!

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |23:45 WIB
Aktivitas Vulkanik Gunung Ruang Meningkat, Status Naik Jadi Awas!
Gunung Ruang meletus (Foto : PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Hendra Gunawan mengatakan bahwa saat ini status Gunung Ruang Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara naik dari siaga menjadi awas.

"Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang, maka tingkat aktivitas Gunung Ruang dinaikkan dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (AWAS) terhitung mulai tanggal 17 April 2024 pukul 21.00 WITA," kata Hendra melalui keterangan resminya, Rabu (17/4/2024).

Hendra menjelaskan, terjadi peningkatan signifikan pada aktivitas visual dan kegempaan, terutama setelah status Gunung Ruang dinyatakan waspada (level II) pada 16 April, dan Siaga (level III) pada 16 April.

"Ketinggian kolom erupsi cenderung meningkat dengan material erupsi berupa abu disertai lontaran batuan pijar yang mencapai jarak sekitar 5 km di pulau Tagulandang," katanya.

"Jumlah kejadian gempa vulkanik dalam meningkat signifikan disertai getaran tremor vulkanik menerus dengan amplitudo overscale, yang menandakan saat ini masih terjadi proses peretakan batuan disertai migrasi magma dari reservoir magma dalam ke permukaan, dalam bentuk erupsi eksplosif berselingan dengan erupsi efusif (aliran lava)," sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
