HOME NEWS NUSANTARA

Penutupan Sementara Bandara Sam Ratulangi Manado Diperpanjang, 33 Flight Terdampak

Subhan Sabu , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |15:09 WIB
Penutupan Sementara Bandara Sam Ratulangi Manado Diperpanjang, 33 Flight Terdampak
A
A
A

MANADO - Penutupan sementara operasional Bandara International Sam Ratulangi manado diperpanjang dari sebelumnya sampai pukul 16.00 Wita diperpanjang sampai dengan pukul 23.59 WITA, Kamis (18/4/2024).

Penutupan sementara ini akibat adanya dampak erupsi Gunung Ruang yang berada di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Sulawesi Utara diumumkan melalui Notice to Airmen (NOTAM) A1003/24 NOTAMR A1000/24 mulai Kamis pukul 08.00 WITA Sampai dengan 23.59 WITA.

Dampak abu vulkanik Gunung Ruang ini sebelumnya sudah terdeteksi berkat paper test yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura I mulai pukul 07.00 WITA.

Dari hasil Koordinasi dengan beberapa sktakeholder yang terdiri dari Otband, BMKG, Airnav dan Maskapai Penerbangan, seluruh penerbangan hari ini ditutup untuk sementara waktu.

“Kami harus melakukan pemberhentian sementara karena alasan keselamatan penerbangan tentunya”, Ujar Maya Damayanti selaku General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi.

Lebih lanjut, Maya menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan situasi Gunung Ruang yang berdampak pada Bandara Sam ratulangi Manado.

Halaman:
1 2
      
