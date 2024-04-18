Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

500 Personel Amankan Forum Dialog Tingkat Tinggi RI-Cina di Labuan Bajo, Termasuk dari Ancaman Komodo

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:23 WIB
500 Personel Amankan Forum Dialog Tingkat Tinggi RI-Cina di Labuan Bajo, Termasuk dari Ancaman Komodo
A
A
A

MANGGARAI BARAT - RI-Cina akan melaksanakan High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 18-20 April 2024.

Sebanyak 500 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan forum dialog tingkat tinggi antara kedua negara tersebut selama beberapa hari ke depan.

Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karo Ops) Polda NTT Kombes Pol Deonijiu de Fatima mengungkapkan, personel pengamanan itu merupakan gabungan Polri-TNI dan instansi lainnya di Labuan Bajo.

"311 personel TNI-Polri ditambah personel dari instansi lain yakni Basarnas, Dinas Perhubungan, BTNK (Balai Taman Nasional Komodo) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat," ungkap de Fatima usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan di Labuan Bajo, Kamis (18/4/2024).

Fatima mengatakan, pengamanan akan dimulai sejak delegasi tiba di Bandara Komodo, lanjut hingga tempat penginapan dan lokasi kegiatan. Pengamanan juga dilakukan saat delegasi berkunjung ke TN Komodo.

"Pengamanan dilaksanakan sejak kedatangan di bandara, penginapan di Hotel Meruorah dan Hotel Ayana, juga di Pulau Padar," jelasnya.

Adapun pengamanan para delegasi ke kawasan TN Komodo dijadwalkan pada Jumat (19/4/2024). Menurutnya, pengamanan akan dilakukan sejak keberangkatan pagi dari Labuan Bajo hingga tiba di Pulau Padar.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Forum Indonesia-China NTT Komodo
