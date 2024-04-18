Heboh Diduga Napi Kasus Narkoba Lakukan Oral Seks dengan Perempuan di Ruangan Lapas

SEMARANG – Beredar sebuah video seorang pria diduga warga binaan pemasyarakatan (WBP) alias narapidana bersama seorang perempuan melakukan kegiatan oral seks di sebuah ruangan.

Pria itu berkaus kuning tampak duduk di sebuah kursi sementara perempuan duduk di depannya. Perempuannya berkaus warna biru.

Tampak pria tersebut memvideo aktivitas mereka menggunakan ponsel. Membetulkan beberapa kali letak ponselnya, menyesuaikan arah kamera.

Sementara di belakangnya terlihat papan putih berlogo pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diduga, aksi itu terjadi di salah satu ruangan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Tengah.

Informasi yang dihimpun, napi tersebut berinisial JS yang merupakan WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Belum diketahui siapa perempuan di video tersebut, yang bermesraan dengan pria itu di “bilik asmara” lapas.

Wartawan mencoba mengkonfirmasi hal itu ke Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.