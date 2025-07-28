Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Matanya Ditutup, 37 Napi Berbahaya Dipindahkan ke Nusakambangan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |03:02 WIB
Matanya Ditutup, 37 Napi Berbahaya Dipindahkan ke Nusakambangan
Napi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan (Foto: Ist/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 37 warga binaan high risk dari Jawa Timur dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Pulau Nusakambangan, Minggu (28/7/2025). Mereka dipindahkan dalam kondisi mengenakan penutup mata guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Mereka adalah warga binaan yang berdasarkan asesmen, penyidikan, dan penyelidikan termasuk dalam kategori berisiko tinggi, baik dalam mengganggu keamanan maupun berpotensi merusak program pembinaan bagi warga binaan lainnya," kata Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiono, Minggu (27/7/2025).

Puluhan warga binaan yang dipindahkan ini berasal dari Lapas Kelas 1 Madiun, Lapas Kelas 1 Surabaya, Lapas Lamongan, dan Lapas Pamekasan. Pemindahan dilakukan oleh tim pengamanan intelijen dan tim kepatuhan internal Ditjenpas, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur dan jajaran Polda Jawa Timur.

Kadiono menyampaikan pemindahan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan agar perilaku warga binaan high risk tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Selain itu, tujuannya juga untuk mencegah penularan pengaruh negatif terhadap warga binaan lainnya.

"Sekali lagi kami sampaikan, ini merupakan wujud keseriusan kami untuk men-zero-kan lapas dan rutan dari narkoba dan juga HP, serta siapapun yang melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar tata tertib lapas atau rutan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158670/agus-fhzA_large.jpg
1.000 Napi Narkotika Kelas Kakap Akan Dipindahkan ke Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127855/penjara-Sw35_large.jpg
Menkum Ungkap Data Sementara 700 Napi Layak Terima Amnesti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/337/3115252/menteri_imipas_agus_andrianto_raker_dengan_komisi_xiii_dpr_ri-5xKT_large.jpg
Soal Pemberian Amnesti, Menteri Imipas: 19.337 Warga Binaan Lolos Verifikasi Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111533/terpidana_mati-iIQ4_large.jpg
Kenapa 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi? Ini Kata Menko Yusril
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096162/tahanan-hd5g_large.jpg
Soal Amnesti Napi, DPR Soroti Nasib Tahanan Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/519/3090702/narkoba-r5Ef_large.jpg
Satu Terpidana Bali Nine Ternyata di Lapas Malang, Begini Kondisinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement