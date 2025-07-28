Matanya Ditutup, 37 Napi Berbahaya Dipindahkan ke Nusakambangan

JAKARTA – Sebanyak 37 warga binaan high risk dari Jawa Timur dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Pulau Nusakambangan, Minggu (28/7/2025). Mereka dipindahkan dalam kondisi mengenakan penutup mata guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Mereka adalah warga binaan yang berdasarkan asesmen, penyidikan, dan penyelidikan termasuk dalam kategori berisiko tinggi, baik dalam mengganggu keamanan maupun berpotensi merusak program pembinaan bagi warga binaan lainnya," kata Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiono, Minggu (27/7/2025).

Puluhan warga binaan yang dipindahkan ini berasal dari Lapas Kelas 1 Madiun, Lapas Kelas 1 Surabaya, Lapas Lamongan, dan Lapas Pamekasan. Pemindahan dilakukan oleh tim pengamanan intelijen dan tim kepatuhan internal Ditjenpas, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur dan jajaran Polda Jawa Timur.

Kadiono menyampaikan pemindahan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan agar perilaku warga binaan high risk tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Selain itu, tujuannya juga untuk mencegah penularan pengaruh negatif terhadap warga binaan lainnya.

"Sekali lagi kami sampaikan, ini merupakan wujud keseriusan kami untuk men-zero-kan lapas dan rutan dari narkoba dan juga HP, serta siapapun yang melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar tata tertib lapas atau rutan," ujarnya.