Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Taput Cabuli Anak Yatim Berulang Kali, Video Mesumnya Dibongkar Istri

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:20 WIB
Pria Taput Cabuli Anak Yatim Berulang Kali, Video Mesumnya Dibongkar Istri
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Seorang pria berinsial ES (21) warga Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara ditangkap polisi karena telah menyetubuhi remaja insial MMG (16) berulang kali. Pencabulan anak ini terungkap lewat video syur keduanya yang didapati istri pelaku berinisial KP.

ES memacari MMG yang merupakan anak yatim dengan mengaku sebagai pemuda lajang, padahal sudah memiliki dua anak dari pernikahan dengan KP. Hubungan keduanya berawal dari kenalan via online hingga berlanjut ke hubungan ranjang.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak SIK melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing mengatakan bahwa ES ditangkap atas laporan dari paman korban berinisial TG di Polres Taput pada Selasa 2 April 2024.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/519/3157125/joko-dzmE_large.jpg
Kasus Cabul Oknum PNS Terhadap Siswi SMA Sempat Didamaikan, Polisi Jalan Terus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement