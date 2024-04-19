Breaking News: Israel Serang Iran, Terdengar Ledakan di Wilayah Isfahan

TEL AVIV - Israel disebut telah melancarkan serangan balasan terhadap Iran. Serangan tersebut dilakukan pada Jumat (19/4/2024) pagi waktu setempat. Aksi tersebut sebagai balasan terhadap tidakan Iran pada akhir pekan lalu.

ABC dan CBS News melaporkan serangan tersebut pada Jumat pagi waktu Timur Tengah, mengutip para pejabat AS. Namun, belum ada komentar langsung dari Gedung Putih atau Pentagon.

Iran mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di beberapa kota, media pemerintah melaporkan, setelah stasiun penyiaran resmi negara itu mengatakan ledakan terdengar di dekat pusat kota Isfahan.

Israel telah memperingatkan akan melakukan serangan balik setelah Iran menembakkan ratusan rudal dan drone ke Israel selama akhir pekan. Kebanyakan dari mereka dicegat. Serangan itu terjadi setelah serangan terhadap konsulat Iran di Damaskus yang banyak dituding dilakukan oleh Israel.

(Maruf El Rumi)