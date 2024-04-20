Advertisement
HOME NEWS BALI

Panglima TNI Hadiri Rakor KTT World Water Forum di Bali

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |17:09 WIB
Panglima TNI Hadiri Rakor KTT World Water Forum di Bali
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi Panitia Nasional terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10.

Acara tersebut diadakan di Bali Internasional Convention Center (BICC), Sabtu (20/4/2024).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan ini, Panglima TNI memaparkan kesiapan TNI dalam melaksanakan Pengamanan Tamu VVIP setingkat Kepala Negara yang akan menghadiri KTT WWF ke-10 yang rencananya akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali Mei mendatang.

(Qur'anul Hidayat)

      
