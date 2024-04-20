Panglima TNI Hadiri Rakor KTT World Water Forum di Bali

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi Panitia Nasional terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10.

Acara tersebut diadakan di Bali Internasional Convention Center (BICC), Sabtu (20/4/2024).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan ini, Panglima TNI memaparkan kesiapan TNI dalam melaksanakan Pengamanan Tamu VVIP setingkat Kepala Negara yang akan menghadiri KTT WWF ke-10 yang rencananya akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali Mei mendatang.

