Peristiwa 20 April: Pesawat Boeing 727 Tabrak Gunung Tewaskan Puluhan Penumpang

SEJUMLAH peristiwa penting terjadi baik di dalam maupun luar negeri pada 20 April tiap tahunnya. Di antaranya adalah diresmikannya Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 20 April dari berbagai sumber, antara lain:

1. Diresmikannya TMII

TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektare. Aslinya topografi TMII agak berbukit karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya.

Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lansekap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia.

2. PKS berdiri

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di Parlemen Indonesia.

Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti partai ini.

3. Pesawat Boeing 727-200 milik Air France menabrak gunung

Tanggal 20 April 1998 sebuah penerbangan Air France dari Bandar Udara Eldorado Bogotá, Kolombia ke Quito, Ekuador, menggunakan pesawat yang disewa dari TAME dan diterbangkan oleh awak Ekuador, jatuh di pegunungan dekat Bogotá. Kesemua 43 penumpang dan 10 awak kabin tewas.