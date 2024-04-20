Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tembak 2 Anggota OPM di Nduga, TNI Sita Sepucuk Pistol hingga Sejumlah Amunisi

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:20 WIB
Tembak 2 Anggota OPM di Nduga, TNI Sita Sepucuk Pistol hingga Sejumlah Amunisi
Barang-barang milik OPM yang disita TNI di Kampung Paro, Nduga, Papua Pegunungan (Foto: Pen Koops TNI Habema)
A
A
A

JAKARTA - TNI berhasil menembak dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Keduanya berhasil melarikan diri dengan luka tembak. Namun, aparat menyita sejumlah barang penting OPM.

Mereka merupakan anggota OPM Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya yang telah beberapa kali berusaha menyerang Pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024.

 BACA JUGA:

Perwira Penerangan Komando Operasi Koops) TNI Habema, Letkol Arh Yogi Nugroho mengatakan bahwa penyerangan dilakukan OPM tersebut untuk mengganggu keamanan di wilayah Papua, sehingga TNI berhasil melumpuhkan kekuatan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177148/kkb-RgwK_large.jpg
Breaking News! Markas Besar OPM Berhasil Direbut TNI, 14 Teroris Ditembak Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176492/kkb-aAG0_large.jpg
Profil Letda Fauzi, Lulusan Akmil 2023  yang Gugur saat Baku Tembak dengan OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163260/opm-m4od_large.jpg
TNI Lumpuhkan 8 Anggota OPM Papua Usai Kontak Tembak Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160904/kkb-w8RB_large.jpg
Mayer Wenda Panglima OPM yang Tewas Terlibat Pembunuhan Kapolsek dan Pembakaran Polsek Pirime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160832/kkb-dAZC_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Pecah di Lanny Jaya, Kakak Beradik Pentolan OPM Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/340/3159763/kkb-wlZO_large.jpg
Aksi Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan saat Operasi Senyap Tewaskan 3 OPM Pembunuh Anggota TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement