Tembak 2 Anggota OPM di Nduga, TNI Sita Sepucuk Pistol hingga Sejumlah Amunisi

JAKARTA - TNI berhasil menembak dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Keduanya berhasil melarikan diri dengan luka tembak. Namun, aparat menyita sejumlah barang penting OPM.

Mereka merupakan anggota OPM Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya yang telah beberapa kali berusaha menyerang Pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024.

BACA JUGA:

Perwira Penerangan Komando Operasi Koops) TNI Habema, Letkol Arh Yogi Nugroho mengatakan bahwa penyerangan dilakukan OPM tersebut untuk mengganggu keamanan di wilayah Papua, sehingga TNI berhasil melumpuhkan kekuatan mereka.