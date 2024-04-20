Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Masuk Radar Cabup Bantul, Soimah Jadi Rebutan Parpol Besar di Pilkada 2024

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |06:30 WIB
Masuk Radar Cabup Bantul, Soimah Jadi Rebutan Parpol Besar di Pilkada 2024
Soimah Pancawati (Instagram @showimah)
A
A
A

BANTUL - Kontestasi politik pencalonan kepala daerah di Kabupaten Bantul mulai ramai diperbincangkan. Sejumlah nama potensial pun muncul dalam penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati.

Nama artis Soimah Pancawati menjadi salah satu kandidat yang juga dijaring oleh partai-partai. Selain Partai Golkar dan Gerindra, Soimah turut diusulkan oleh PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Bantul 2024.

Ketua Tim Penjaringan calon bupati dan wakil bupati DPC PDIP Bantul, Heru Nugroho mengatakan, dalam rapat internal yang dihadiri oleh 17 PAC dan 75 ranting pada Kamis 18 April 2024, nama Soimah menjadi salah satu yang diajukan oleh para kadernya.

"Dalam rapat tersebut, Soimah diusulkan oleh dua PAC," katanya, Jumat, (19/04/024).

 BACA JUGA:

Soimah akan bersaing dengan kader PDIP lainnya, Joko Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bantul, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo dan anggota DPRD Bantul Aryunadi.

"Sedangkan untuk Joko Purnomo diusulkan namanya oleh 17 PAC, Hanung dan Aryunadi satu PAC," paparnya.

Meski begitu, katanya, meski sudah ada nama-nama yang diusulkan oleh internal partai, namun pihaknya tetap membuka kesempatan kepada masyarakat umum yang ingin maju melalui PDIP. Rencananya, PDIP Bantul akan membuka pendaftaran pada tanggal 21-25 April 2024 mendatang.

Terpisah, Ketua DPD Golkar Bantul, sekaligus Ketua Tim Penjaringan, Paidi, mengungkapkan pihaknya juga akan membuka pendaftaran bakal calon Bupati-Wabup mulai 22-24 April. Selain kader, masyarakat umum juga dipersilahkan mendaftar.

 BACA JUGA:

"Kami tidak menutup peluang, siapa saja mendaftar, asalkan bisa membawa dan memberi manfaat pada masyarakat Bantul. Nama-nama yang nanti mendaftar akan kita lakukan survey untuk mengetahui tingkat elektabilitas," katanya.

Pendaftaran ini menurutnya adalah syarat mutlak untuk bisa diusung dalam Pilkada yang dijadwalkan berlangsung November 2024. Sehingga nama-nama besar seperti Abdul Halim Muslih , Joko Purnomo serta Soimah diwajibkan mendaftar dulu.

Halaman:
1 2
      
