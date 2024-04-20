4 Fakta Dua Ormas Bentrok di Bandung, Berawal dari Kecelakaan hingga 1 Orang Tewas

BANDUNG - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Bandung terlibat bentrok menggunakan senjata tajam di Jalan Dayang Sumbi, Kelurahan Lebakwangi, Kecamatan Coblong, pada Kamis 18 April 2024 malam.

Dari video yang beredar di media sosial (medsoa), bentrokan di kawasan Dago itu menelan beberapa korban luka-luka. Berikut sejumlah faktanya:

1. Dugaan Pemicu Bentrokan

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bentrokan itu bermula saat anggota ormas Sundawani tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai anggota ormas Manggala, di Jalan Dayang Sumbi, sekitar pukul 16.50 WIB. Insiden itu memicu perkelahian.

Sekitar satu jam kemudian, datang 15 pria bersenjata tajam diduga anggota ormas Manggala DPC Antapani, Sukajadi, dan Lengkong menggunakan mobil Toyota Avanza hitam dan motor.

Kemudian terjadi bentrokan antara anggota ormas yang diduga dari Manggala dan Sundawani di Jalan Dayang Sumbi. Akibat bentrokan itu, jatuh korban luka dari kedua belah pihak.

2. Satu Orang Tewas Mengenaskan

Bentrokan berdarah itu mengakibatkan satu orang tewas dan beberapa luka-luka. Saat ini, polisi melakukan penyelidikan. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV.

"Ya pemeriksaan masih berlanjut,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).