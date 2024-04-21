Bandara Samratulangi Kembali Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ruang

MANADO - Penutupan Bandara Internasional Samratulangi kembali diperpanjang setelah dikeluarkan notice to airmen atau warta dara sampai 22 April pukul 12.00 WIT. Sementara penumpang yang telah memesan tiket dapat dikembalikan uang atau penjadwalan kembali.

Penutupan dilakukan akibat erupsi Gunung Ruang. Penutupan diumumkan melalui notice to airmen atau warta dara yang dikeluarkan pada Minggu (21/4/2024) siang.

Pasca erupsi di hari keempat ini berdasarkan hasil proper test Sabtu 20 April malam menunjukan hasil positif. Namun, setelah berkoordinasi dengan BMKG, citra satelit menunjukan debu vulkanik masih berada di ruang udara Manado. Sehingga pilot maskapai tidak berani melakukan penerbangan.

Dari informasi yang ada, menurut Humas Angkasa Pura I Yanti Pramono, debu vulkanik sangat mengganggu dan sangat berbahaya jika masuk ke dalam mesin pesawat.

Sejak hari pertama penutupan Bandara Internasional Samratulangi terdapat 150 penerbangan dengan 19 ribu penumpang yang batal berangkat.

(Arief Setyadi )