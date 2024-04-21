Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bandara Samratulangi Kembali Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ruang

Jefry Langi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:50 WIB
Bandara Samratulangi Kembali Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ruang
Bandara Samratulangi ditutup imbas erupsi Gunung Ruang (Foto: Jefry Langi)
A
A
A

 

MANADO - Penutupan Bandara Internasional Samratulangi kembali diperpanjang setelah dikeluarkan notice to airmen atau warta dara sampai 22 April pukul 12.00 WIT. Sementara penumpang yang telah memesan tiket dapat dikembalikan uang atau penjadwalan kembali.

Penutupan dilakukan akibat erupsi Gunung Ruang. Penutupan diumumkan melalui notice to airmen atau warta dara yang dikeluarkan pada Minggu (21/4/2024) siang.

Pasca erupsi di hari keempat ini berdasarkan hasil proper test Sabtu 20 April malam menunjukan hasil positif. Namun, setelah berkoordinasi dengan BMKG, citra satelit menunjukan debu vulkanik masih berada di ruang udara Manado. Sehingga pilot maskapai tidak berani melakukan penerbangan.

Dari informasi yang ada, menurut Humas Angkasa Pura I Yanti Pramono, debu vulkanik sangat mengganggu dan sangat berbahaya jika masuk ke dalam mesin pesawat.

Sejak hari pertama penutupan Bandara Internasional Samratulangi terdapat 150 penerbangan dengan 19 ribu penumpang yang batal berangkat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129929/jambi-yfAM_large.jpg
Pasca Alami Lendutan, Bandara Sultan Thaha Jambi Kembali Normal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/340/3087554/penerbangan-1iZ0_large.jpg
Lampu Padam, 3 Penerbangan di Bandara Sam Ratulangi Manado Delay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3036986/penumpang-menumpuk-di-bandara-soetta-imbas-gangguan-sistem-it-Mc1jVVD4sW.jpg
Penumpang Menumpuk di Bandara Soetta Imbas Gangguan Sistem IT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/338/3027683/5-petugas-porter-bandara-soetta-ditangkap-karena-bobol-koper-penumpang-curi-emas-hingga-berlian-u0Z6HCKS0s.jpg
5 Petugas Porter Bandara Soetta Ditangkap karena Bobol Koper Penumpang Curi Emas hingga Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/340/2997398/bandara-samratulangi-ditutup-sementara-imbas-erupsi-gunung-ruang-begini-penampakannya-8jmm5iQ7p9.jpg
Bandara Samratulangi Ditutup Sementara Imbas Erupsi Gunung Ruang, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/340/2949968/bandara-minangkabau-ditutup-sementara-imbas-abu-vulkanik-marapi-pYcy3rc95F.jpg
Bandara Minangkabau Ditutup Sementara Imbas Abu Vulkanik Marapi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement