Heboh Bocah Bertunangan di Madura, Orangtua: Sukses Dulu Baru Nikah

SAMPANG - Bocah di bawah umur melangsungkan acara tunangan di Desa Darma Camplong, Madura, hingga viral di medsos dan menghebohkan warga.

Diketahui acara prosesi tunangan itu hanya sebatas mengikat saja untuk mempererat tali kekeluargaaanya.

Kedua belah pihak keluarga dari anak tersebut sepakat berkeinginan anaknya sukses meraih cita-citanya terlebih dulu baru boleh melangsungkan pernikahan.

Orangtua bocah perempuan, H. Zahri mengatakan bahwa pertunangan itu bermula karena adanya nazar yang terucap di antara dua keluarga.

"Dulu saat kami berkerja di Arab Saudi pernah bernazar ketika mempunyai anak akan kami ikatkan. "Katanya Senin (22/4/2024).

Kendati demikian, H. Zahri tidak akan langsung menikahkan anaknya, melainkan lanak tersebut sukses dulu. "Perjanjinan dengan keluarga besan anak-anak itu harus selesai kuliah dan mencapai semua cita-citanya baru dinikahkan," ungkapnya.

Menurutnya, semua anak musti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Sementara para orangtua harus memberikan dukungan.

"Cita-cita anak saya ingin jadi apa kan biar mempunyai masa depan juga tidak menjadi beban kepada orangtua," terangnya.