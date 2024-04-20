Bocah 7 Tahun Bertunangan di Madura, Orangtua Sebut Dinikahkan Setelah Lulus Kuliah

SAMPANG - Viral di media sosial seorang bocah perempuan berusia 7 tahun yang masih duduk di bangku SD melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pihak orang tua dari bocah perempuan buka suara terkait hal ini.

Dari dua pihak keluarga sepakat akan melangsungkan pernikahan kalau kedua putra putrinya sudah lulus kuliah. Hal ini bagian dari nazar orang tua saat di Makkah, Arab Saudi sebelum anak lahir.

H. Zahri orangtua bocah perempuan menjelaskan pertunangan itu terjadi karena adanya nazar yang terucap di antara dua keluarga.

"Dulu saat kami berkerja di Arab Saudi pernah bernazar ketika mempunyai anak akan kami ikatkan,” katanya, Sabtu (20/4/2024)

Menurutnya, pertunangan itu awalnya tidak ingin digelar terbuka dan hanya dihadiri keluarga inti kedua bocah/ Akan tetapi pihak keluarga bocah laki-laki menginginkan pertunangan itu dilakukan sesuai tradisi yang ada.

"Karena sudah menjadi nazar yang harus ditunaikan, keluarga sepakat untuk menggelar lamaran untuk mengikat tali keluarga agar tidak hilang," ujar Zahri.

Diberitakan sebelumnya, warganet dihebohkan dengan acara prosesi tunangan seorang bocah perempuan di Madura, Jawa Timur.

Momen itu diunggah akun @maduratrending terlihat bocah memakai baju warna hijau memakai jilbab lengkap dengan wajah yang sudah didandani.

Dalam video berdurasi 45 detik tersebut, tampak seorang bocah perempuan tengah bersalaman dengan para tamu undangan.