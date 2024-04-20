Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Anak Bertunangan di Madura, Berawal dari Nazar Orangtua

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |13:35 WIB
Viral Anak Bertunangan di Madura, Berawal dari Nazar Orangtua
Orangtua di Madura tunangkan anaknya (Foto: MPI)
SAMPANG - Viral di media sosial (medsos) seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku SD melangsungkan pertunangan di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Pihak orangtua dari bocah perempuan buka suara terkait hal ini. Pasangan perempuan dan laki-laki berusia 7 tahun.

Namun, dari dua pihak keluarga sepakat akan melangsungkan pernikahan kalau kedua putra putrinya sudah lulus kuliah. Hal ini bagian dari nazar orangtua saat di Makkah, Arab Saudi, sebelum anak lahir.

H. Zahri, orangtua bocah perempuan menjelaskan pertunangan itu terjadi karena adanya nazar yang terucap di antara dua keluarga.

"Dulu saat kami berkerja di Arab Saudi pernah bernazar ketika mempunyai anak akan kami ikatkan. Katanya," Sabtu (20/4/2024)

Menurutnya, pertunangan itu awalnya tidak ingin digelar terbuka dan hanya dihadiri keluarga inti kedua bocah itu.

Akan tetapi pihak keluarga bocah laki-laki menginginkan pertunangan itu dilakukan sesuai tradisi yang ada.

"Karena sudah menjadi nazar yang harus ditunaikan, keluarga sepakat untuk menggelar lamaran untuk mengikat tali keluarga agar tidak hilang," Ujar Zahri.

