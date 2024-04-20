Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Bocah 4 Tahun di Madura Bertunangan, BKKBN : Pernikahannya Dilaksanakan Setelah Lulus Kuliah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |01:22 WIB
Viral Bocah 4 Tahun di Madura Bertunangan, BKKBN : Pernikahannya Dilaksanakan Setelah Lulus Kuliah
Tim BKKBN Jatim mendatangi keluarga bocah yang viral bertunangan di Sampang (Foto: MPI/Diwan)
A
A
A

SAMPANG - Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyambangi rumah bocah perempuan yang viral karena bertunangan pada usia dini di Desa Darma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur.

Prosesi lamaran bocah tersebut menyita perhatian publik sebab ia masih masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Bahkan disebut-sebut usianya masih 4 tahun. Tim BKKBN Jawa Timur mendatangi langsung keluarga bocah itu untuk memberikan pembinaan sekaligus klarifikasi.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati mengatakan bahwa hasil klarifikasi langsung dengan pihak keluarga diketahui bahwa di Madura memang ada budaya keluarga mengikat hubungan melalui pertunangan walaupun masih usia dini.

 BACA JUGA:

"Mungkin supaya ikatan kekeluargaan besar itu tetap utuh," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Jum'at (19/4/2024).

Ia menegaskan bahwa prosesi bocah bertunangan itu memang benar. Menurutnya itu hanya sekadar tunangan saja, bukan pernikahan.

"Pihak keluarga menyampaikan acara tersebut hanya sebatas pemikat saja, namun pernikahanya akan dilaksanakan setelah anak ini lulus kuliah," ujar Erna.

Erna berharap kepada pemerintah daerah untuk terus memberikan sosialisasi tentang bahayanya pernikahan dini. "Baik dari sisi kesehatan anak juga dengan faktor ekonomi."

Dia juga mengungkap terkait dengan stunting dimana faktor terbesar anak stunting itu karna pernikah di usia dini.

 BACA JUGA:

"Terjadinya anak stunting itu karna Kehamilan - kehamilan yang tidak diinginkan oleh anak tersebut," pungkasnya

Diberitakan sebelumnya, warganet dihebohkan dengan acara prosesi tunangan seorang bocah perempuan di Pulau Madura.

Momen itu diunggah akun @maduratrending terlihat bocah memakai baju hijau memakai jilbab lengkap dengan wajah yang sudah dimake-up.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement