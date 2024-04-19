Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Viral Bocah Perempuan Usia 4 Tahun di Madura Bertunangan, Begini Faktanya!

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:31 WIB
Viral Bocah Perempuan Usia 4 Tahun di Madura Bertunangan, Begini Faktanya!
Viral bocah tunangan di Madura. (Foto: Dok Ist)
SAMPANG - Media sosial dihebohkan dengan viralnya video acara prosesi pertunangan seorang bocah perempuan di bawah umur di pulau Madura, Jawa Timur. Setalah ditelusuri ternyata acara itu terjadi di Desa Darma Camplong, Kecamatan Camplong,Kabupaten Sampang.

Hal itu di ungkap oleh Kabid Pengendalian Penduduk dan KB (Dikes) Sahruddin bahwa bocah tersebut bukan berusia 4 tahun akan tetapi berusia 7 tahun.

"Dinkes sudah mendatangi rumah bocah perempuan tersebut dan bertemu dengan pihak keluarga. Keluarga menyebut bahwa acara tersebut memang tunangan, bukan pernikahan,” terangnya, Jumat (19/4/2024)

Selain itu BKKN Provinsi Jawa timur juga turun langsung ke lokasi pertunangan untuk memberikan pembinaan. "kami memang ke sana untuk memastikan adanya acara itu sekaligus untuk menyampaikan rencana kedatangan BKKBN provinsi yang hendak turun ke lokasi untuk memberikan pembinaan," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, warganet dihebohkan dengan acara prosesi tunangan seorang bocah perempuan yang masih umur 4 tahun di Pulau Madura, Jawa Timur.

Momen itu diunggah akun @maduratrending terlihat bocah memakai baju warna hijau memakai jilbab lengkap dengan wajah yang sudah didandani.

Dalam video berdurasi 45 detik tersebut, tampak seorang bocah perempuan tengah bersalaman dengan para tamu undangan. Prosesi tunangan yang dilakukan di rumah tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan khususnya para wanita yang tengah duduk berjejer di beranda sebuah rumah.

Madura Bocah Bertunangan viral
