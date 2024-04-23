5 Negara Mayoritas Islam yang Berdamai dengan Israel

ISRAEL - Ditengah perang serta serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina di Gaza, banyak negara-negara di dunia, terutama di Timur Tengah yang menentang tindakan Israel ini.

Namun nyatanya banyak negara di Arab yang sudah mulai menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik dengan Israel jauh sebelum perang Israel Palestina ini dimulai.

Berikut 5 negara mayoritas Islam yang telah berdamai dengan Israel dilansir berbagai sumber:

1. Mesir

Mesir merupakan negara pertama yang mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Mengutip Al Jazeera, Mesir yang diwakili oleh Presiden Anwar Sadat menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada tahun 1979. Rencana penandatanganan ini telah dinegosiasikan sejak pertemuan Camp David milik Presiden Jimmy Carter pada tahun sebelumnya.

Sebagai imbalannya berdasarkan perjanjian tersebut, Israel akan memberikan Mesir Semenanjung Sinai dan pembentukkan hubungan diplomatik secara penuh. Melansir dari TRT World, Terjalinnya hubungan yang erat antara Mesir dan Israel mendatangkan keuntungan lain berupa Israel yang mengekspor gas alam ke Mesir setelah kesepakatan senilai USD15 miliar (243 triliun rupiah) ditandatangani pada tahun 2018.

2. Yordania

Israel dan Yordania memiliki situasi yang saling membutuhkan, dimana Israel membutuhkan Yordania sebagai penyangga keamanan dan Yordania membutuhkan air serta stabilitas ekonomi Israel. Emmanuel Nahshon, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyebut Yordania sebagai mitra strategis, dan mempunyai niat untuk membantu dan bekerja sama.

Hubungan informal antara Israel dan Yordania diakui oleh Israel sendiri. "Ada banyak negara Arab yang memiliki hubungan dengan Israel dalam satu atau lain cara, dimulai dengan Mesir dan Yordania,” kata Ayoob Kara, Menteri Komunikasi Israel, dikutip TRT World.

Pada tanggal 26 Oktober 1994, pihak Yordania yang dihadiri Raja Hussein dan pihak Israel yang dihadiri Perdana Menteri Yitzhak Rabin resmi menandatangani perjanjian perdamaian. Mengutip dari Aljazeera, Yordania merupakan negara kedua setelah Mesir yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Proses peresmian perjanjian perdamaian antara Yordania dan Israel disaksikan oleh Presiden AS Bill Clinton dan terjadi setahun setelah Perjanjian Damai Oslo yang diadakan antara Israel dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)