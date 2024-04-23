Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Petani Jagung Tewas Tersambar Petir, Ditemukan Kondisi Gosong

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |11:39 WIB
Petani Jagung Tewas Tersambar Petir, Ditemukan Kondisi Gosong
Prosesi pemakaman korban tersambar petir. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

AGAM - Warga Ikua Pisang Jorong Nagari, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat digegerkan penemuan jasad seorang petani Azwar (44) di pinggir sawah dalam kondisi tubuh menghitam akibat sambaran petir.

Kapolsek Tanjung Raya, Iptu Muzakar membenarkan kejadian tersebut. Korban ditemukan Nini (60) sekira pukul 17.00 WIB kemarin. Awalnya saksi Nini pergi ke sawahnya, saat tiba di lokasi dia terkejut melihat korban tergeletak.

“Kondisi badan korban yang sudah hitam selanjutnya saksi berlari memberitahukan warga sekitarnya kejadian tersebut bahwa ada orang meninggal di tengah sawah disambar petir,” terangnya, Selasa (23/4/2024).

Warga lalu mengangkat tubuh korban ke rumah duka untuk disemayamkan. Pada malam harinya korban dikebumikan di kuburan keluarga.

Kata Muzakar, dari keterangan warga, korban pergi memupuk jagung pada pukul 14.30 WIB. Saat itu kondisi daerah tersebut sedang hujan diiringi petir sampai pukul 16.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176148/petir-gnNX_large.jpg
3 Siswa Tersambar Petir saat Kegiatan Pramuka, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134550/petir-rBcs_large.jpg
Mushola di Cibinong Tersambar Petir, 5 Jamaah Terluka Tertimpa Plafon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/338/3000781/prajurit-tni-tersambar-petir-di-mabes-cilangkap-sempat-terdengar-teriakan-minta-tolong-6ruSYLBJJC.jpg
Prajurit TNI Tersambar Petir di Mabes Cilangkap, Sempat Terdengar Teriakan Minta Tolong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/338/3000352/saksi-ungkap-detik-detik-prajurit-tni-tersambar-petir-kayak-bom-meledak-JFClBU9rfJ.jpg
Saksi Ungkap Detik-Detik Prajurit TNI Tersambar Petir: Kayak Bom Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000265/satu-anggota-tni-yang-tersambar-petir-meninggal-dunia-GVsmw2ZK7h.jpg
Satu Anggota TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000238/kronologi-anggota-tni-tersambar-petir-di-depan-mabes-cilangkap-VYI84bRQIP.jpg
Kronologi Anggota TNI Tersambar Petir di Depan Mabes Cilangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement