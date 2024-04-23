Petani Jagung Tewas Tersambar Petir, Ditemukan Kondisi Gosong

AGAM - Warga Ikua Pisang Jorong Nagari, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat digegerkan penemuan jasad seorang petani Azwar (44) di pinggir sawah dalam kondisi tubuh menghitam akibat sambaran petir.

Kapolsek Tanjung Raya, Iptu Muzakar membenarkan kejadian tersebut. Korban ditemukan Nini (60) sekira pukul 17.00 WIB kemarin. Awalnya saksi Nini pergi ke sawahnya, saat tiba di lokasi dia terkejut melihat korban tergeletak.

“Kondisi badan korban yang sudah hitam selanjutnya saksi berlari memberitahukan warga sekitarnya kejadian tersebut bahwa ada orang meninggal di tengah sawah disambar petir,” terangnya, Selasa (23/4/2024).

Warga lalu mengangkat tubuh korban ke rumah duka untuk disemayamkan. Pada malam harinya korban dikebumikan di kuburan keluarga.

Kata Muzakar, dari keterangan warga, korban pergi memupuk jagung pada pukul 14.30 WIB. Saat itu kondisi daerah tersebut sedang hujan diiringi petir sampai pukul 16.30 WIB.