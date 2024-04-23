Sungai Citarum Meluap, Satu Pekerja Kebon Teh di Bandung Tewas Terseret Arus

BANDUNG - Hujan deras menyebabkan air hulu Sungai Citarum meluap, dan banjir bandang menerjang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Selasa (23/4/2024). Akibat kejadian itu, satu pekerja di perkebunan teh, Yayan Purnama (37) tewas terseret arus.

Pranata Humas Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, luapan air hulu Sungai Citarum merendam perkebunan teh, permukiman penduduk, dan jalan di wilayah Kecamatan Kertasari.

"Bencana itu menelan korban jiwa Yayan Purnama yang diduga terseret arus air hingga perbatasan Kecamatan Kertasari dan Pacet," kata Hadi Rahmat saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/4/2024).

Hadi Rahmat menyatakan, korban Yayan ditemukan temannya yang sedang berkebun. Saat kejadian, korbab sedang berada di kebun untuk membersihkan perkebunan. Tiba-tiba hujan deras memicu banjir bandang. "Korban telah dimakamkan oleh keluarganya," ujar Hadi Rahmat.