Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pitra Romadoni Nilai Pemda Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |02:16 WIB
Pitra Romadoni Nilai Pemda Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera
Pitra Romadoni Nilai Pemda Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni, menilai pemerintah daerah (pemda) masih mampu menangani bencana banjir dan longsor di tiga Provinsi Sumatera. Menurutnya, hal ini menjadi dasar Presiden Prabowo Subianto tak tetapkan status bencana nasional.

Pernyataan itu dilontarkan Saddam dalam talk show Rakyat Bersuara bertajuk, "Presiden: Bencana Kita Hadapi Bersama," yang disiarkan di iNews, Selasa (23/12/2025). Pitra menekankan, publik tidak serta-merta menyalahkan Presiden Prabowo terkait penanganan bencana.

"Kalau kita berbicara pemerintah, kita enggak bisa mengunjuk-unjuk, salahkan Prabowo selaku Kepala Negara ataupun Presiden. Pemerintah itu kategorinya ada sub-sub kategorinya," ujar Pitra.

Ia mengingatkan, struktur pemerintah memiliki tingkatan yang luas, mulai dari Kepala Desa, Camat, Bupati, hingga Gubernur, yang semuanya memiliki tanggung jawab sesuai undang-undang.

Pitra merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait Otonomi Daerah. Ia menjelaskan, aturan tersebut memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, untuk mengurus wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, status bencana nasional belum ditetapkan karena fungsi pemerintahan di daerah terdampak dinilai masih aktif dan tidak lumpuh total. Komunikasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat juga disebut masih berjalan.

"Lain halnya kalau komunikasinya sudah terputus dan pemerintahan di daerah dan provinsi sudah lumpuh total, sehingga ya layak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional," jelasnya.

Pitra mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari para gubernur di tiga provinsi terdampak yang menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana kepada pemerintah pusat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191198/polda_sumbar_salurkan_ratusan_ribu_porsi_makanan-Y0dT_large.jpg
Bantu Warga Terdampak Bencana, Polda Sumbar Salurkan Ratusan Ribu Porsi Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191109/bnpb_pastikan_operasi_sar_cari_korban_bencana_di_sumatera_terus_berlanjut-BIa6_large.jpg
BNPB Pastikan Operasi SAR Cari Korban Bencana di Sumatera Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190832/mendagri-GgzL_large.jpg
Bendera Putih Berkibar di Aceh, Pemerintah: Dengan Kerendahan Hati, Kami Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190761/rano_karno-kpYf_large.jpg
Rano Karno Sebut Pemprov DKI Terus Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190759/normalisasi_sungai_di_sibolga-l0Ts_large.jpg
Pemulihan Bencana di Sibolga, Normalisasi Sungai Digencarkan hingga Bangun Hunian Tetap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190570/bencana-ANrO_large.jpg
Jalan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Terhubung, Perlancar Distribusi Bantuan Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement