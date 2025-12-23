Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB: Gotong Royong Kunci Penanganan Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |20:18 WIB
JAKARTA-  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pentingnya persatuan dan gotong royong untuk penanganan pasca banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Diketahui, bencana Sumatera telah mengakibatkan ribuan orang meninggal.

"Persatuan dan gotong royong menjadi dua kata kunci dalam penanganan bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut, bukan malah saling melemahkan," ujar Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi PKB Ahmad Iman Sukri,  Selasa (23/12/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, konsep gotong royong merupakan konsep sosial ajaran nenek moyang bangsa Indonesia.

 Zaman dahulu, kata dia, gotong royong dilakukan seluruh elemen, tanpa melihat pangkat dan jabatan. Semua bahu membahu untuk mencapai hasil yang diinginkan demi kepentingan bersama.

"Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pasca banjir di Sumatera dan Aceh dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, tidak saling melemahkan," tuturnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) ini menambahkan, konsep sosial gotong royong mulai terlupakan. Padahal, ada empat kandungan penting dalam bergoyang. Pertama, mempererat tali persaudaraan, meringankan beban, meningkatkan kerukunan dan meningkatkan efisiensi.

"Melemahkan bukan konsep bangsa ini. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persatuan di tengah masyarakat itu baru konsep kita," kata Iman.

"Saatnya seluruh elemen bersatu, jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego kita semua untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumbar dan Sumut," ucap Ahmad Iman Syukri.

 

