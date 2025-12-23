Momen Pilot dan Kru Helikopter Polri Salurkan Amanah Alquran untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG — Pilot dan kru Helikopter AW-169-3307 menyalurkan bantuan berupa 145 mushaf Alquran kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Bima Patra.

Pembagian Alquran dipimpin Kompol Eko bersama kru helikopter. Bantuan tersebut merupakan amanah dari salah satu anggota Polda Sumatera Utara yang tidak ingin disebutkan identitasnya, untuk disalurkan kepada masyarakat Aceh Tamiang, khususnya anak-anak.

“Saya hanya dipercaya untuk menyampaikan dan membagikan Alquran tersebut kepada warga yang membutuhkan,”ujar Kompol Eko, Selasa (23/12/2025).

Amanah ini kata dia, diberikan setelah adanya informasi dari anggota Polri yang bertugas di lokasi bencana banjir di Aceh Tamiang, yang menyaksikan secara langsung kondisi sejumlah masjid dan musala yang kehilangan Al-Qur’an akibat terendam banjir.

Selain itu, banyak anak-anak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian ingin kembali mengaji, namun tidak memiliki Alquran. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penyaluran bantuan sebagai upaya mendukung kegiatan keagamaan di tengah situasi pascabencana.

Sebagai pilot yang dipercaya membawa dan menyalurkan amanah tersebut, Kompol Eko mengaku terharu karena mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat terdampak banjir Aceh, terutama anak-anak.