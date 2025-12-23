Update BNPB: Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera Capai 1.112 Orang

JAKARTA - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Hingga Selasa, 23 Desember 2025, rekapitulasi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 1.112 orang meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melalui kanal resmi BNPB pada Selasa (23/12/2025). Jumlah tersebut meningkat enam jiwa dibandingkan data per Senin 2 Desember 2025. Adapun rincian korban meninggal dunia per 23 Desember 2025 sebagai berikut:

Aceh: 483 jiwa

Sumatera Utara: 369 jiwa

Sumatera Barat: 260 jiwa

Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat 176 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim gabungan. Jumlah tersebut bertambah satu orang dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara itu, jumlah warga terdampak yang harus mengungsi akibat banjir bandang dan longsor masih cukup besar. Berdasarkan data BNPB, sekitar 498.447 jiwa masih berada di lokasi pengungsian atau tinggal sementara bersama kerabat, meski sebagian lainnya telah kembali ke rumah masing-masing.