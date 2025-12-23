Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update BNPB: Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera Capai 1.112 Orang

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |18:10 WIB
Update BNPB: Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera Capai 1.112 Orang
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Hingga Selasa, 23 Desember 2025, rekapitulasi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 1.112 orang meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melalui kanal resmi BNPB pada Selasa (23/12/2025). Jumlah tersebut meningkat enam jiwa dibandingkan data per Senin 2 Desember 2025. Adapun rincian korban meninggal dunia per 23 Desember 2025 sebagai berikut:

Aceh: 483 jiwa

Sumatera Utara: 369 jiwa

Sumatera Barat: 260 jiwa

Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat 176 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim gabungan. Jumlah tersebut bertambah satu orang dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara itu, jumlah warga terdampak yang harus mengungsi akibat banjir bandang dan longsor masih cukup besar. Berdasarkan data BNPB, sekitar 498.447 jiwa masih berada di lokasi pengungsian atau tinggal sementara bersama kerabat, meski sebagian lainnya telah kembali ke rumah masing-masing.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191444//viral-C5rx_large.jpg
Momen Pilot dan Kru Helikopter Polri Salurkan Amanah Alquran untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191441//pemerintah-5T32_large.jpg
Seskab Teddy Informasikan Penanganan Bencana Sumatera Dinilai untuk Jawab Keresahan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369//gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191367//rsud_aceh_tamiang-zTsb_large.jpg
RSUD di 18 Kabupaten/Kota di Aceh Mulai Beroperasi Usai Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191358//kisah_dokter_puskesmas_bantu_ibu_lahirkan_bayi_kembar_di_langkat_saat_banjir-Ki6B_large.jpg
Kisah Dokter Puskesmas Bantu Ibu Lahirkan Bayi Kembar di Langkat saat Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191353//mentan_amran_dan_gubernur_aceh_mualem-Yp3q_large.jpg
Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran di Jakarta, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement