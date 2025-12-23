Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangani Bencana Sumatera, KSP Sebut Dana Pemerintah Lebihi Bantuan Asing saat Tsunami Aceh

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |23:04 WIB
Tangani Bencana Sumatera, KSP Sebut Dana Pemerintah Lebihi Bantuan Asing saat Tsunami Aceh
Tangani Bencana Sumatera, KSP Sebut Dana Pemerintah Lebihi Bantuan Asing saat Tsunami Aceh (tangkapan layar)
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Saddam Al Jihad menegaskan, pemerintah mampu menangani bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera. Bahkan, ia menyebut, anggaran dari Pemerintah telah melebihi bantuan asing kala tsunami Aceh pada 2004.

Pernyataan itu dilontarkan Saddam dalam talk show Rakyat Bersuara bertajuk "Presiden: Bencana Kita Hadapi Bersama," yang disiarkan di iNews, Selasa (23/12/2025). Ia menegaskan, penanganan bencana di Sumatera telah ada percepatan.

"Iya, mampu. Ada percepatan ya, ada percepatan," ujar Saddam.

Ia menerangkan, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi untuk tangani pascabencana di Sumatera.

"Dari situ kemudian anggaran, tadi yang saya sampaikan, dari percepatan itu sebesar Rp51,82 triliun," tutur Saddam.

Bahkan, kata dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menganggarkan Rp60 triliun. "Per hari ini, transfer ke ke daerah itu Rp44 triliun," terang Saddam.

"Artinya, saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di Tsunami Aceh," ucapnya.

 

