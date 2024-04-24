Peristiwa 24 April : Penutupan KAA 1955 di Bandung hingga Meninggalnya Sai Baba

BERBAGAI peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 24 April tiap tahunnya.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, telah dirangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 24 April, antara lain :

1. Ditutupnya Konferensi Asia Afrika 1955

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (KAA) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.

KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario.

Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

2. Pesawat luar angkasa Soyuz 1 jatuh di Siberia

Soyuz 1 adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet dan diluncurkan ke orbit pada 23 April 1967 sambil membawa seorang kosmonot, Kolonel Vladimir Mikhailovich Komarov, yang meninggal ketika wahana antariksa tersebut jatuh saat kembali ke Bumi.

Penyebab jatuhnya wahana antariksa ini adalah kerusakan pada sistem pengeremannya. Akibatknya, wahana mendarat dengan keras ke Bumi sehingga menewaskan Komarov.

3. Satelit pertama China, Dong Fang Hong I, Diluncurkan

Dongfang Hong I juga dikenal sebagai China 1, adalah satelit ruang angkasa pertama Republik Rakyat Tiongkok, yang sukses diluncurkan pada tanggal 24 April 1970 - setelah satu upaya gagal pada 16 November 1969 - sebagai bagian dari Program satelit ruang angkasa Dongfanghong RRT.