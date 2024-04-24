Gunung Ibu di Maluku Utara Erupsi, Kolom Abu Teramati 1.500 Meter

BANDUNG - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan, Gunung Ibu yang berada di Maluku Utara mengalami erupsi pada Rabu (24/4/2024) pukul 14:58 WIT.

PVMBG mengatakan, tinggi kolom abu teramati lebih kurang 1.500 meter di atas puncak atau 2.825 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat," ucap PVMBG dalam keterangan resminya.

PVMBG juga mengeluarkan dua rekomendasi bagi masyarakat, di antaranya:

PVMBG menyebut, dampak erupsi Gunung Ibu ini terjadi pemadaman listrik di wilayah sekitar. Selain itu, PVMBG juga menetapkan Gunung Ibu berada pada Status Level II atau waspada.

PVMBG mengeluarkan lima rekomendasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) atas peristiwa ini, di antaranya:

1. Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

2. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).