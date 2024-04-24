Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu di Maluku Utara Erupsi, Kolom Abu Teramati 1.500 Meter

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |17:57 WIB
Gunung Ibu di Maluku Utara Erupsi, Kolom Abu Teramati 1.500 Meter
Gunung Ibu mengalami erupsi. (Foto: PVMBG)
A
A
A

BANDUNG - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan, Gunung Ibu yang berada di Maluku Utara mengalami erupsi pada Rabu (24/4/2024) pukul 14:58 WIT.

PVMBG mengatakan, tinggi kolom abu teramati lebih kurang 1.500 meter di atas puncak atau 2.825 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat," ucap PVMBG dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

Atas peristiwa ini, PVMBG menetapkan status Gunung Dukono berada pada Level II atau Waspada. Tak itu, PVMBG juga mengeluarkan dua rekomendasi bagi masyarakat, di antaranya:

PVMBG menyebut, dampak erupsi Gunung Ibu ini terjadi pemadaman listrik di wilayah sekitar. Selain itu, PVMBG juga menetapkan Gunung Ibu berada pada Status Level II atau waspada.

PVMBG mengeluarkan lima rekomendasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) atas peristiwa ini, di antaranya:

BACA JUGA:

Gunung Ibu Erupsi Lagi, Masyarakat Diimbau Tak Beraktivitas Radius 2 Kilometer 

1. Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

2. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
