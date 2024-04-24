Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Remaja di Lampung Tewas Ditikam, Berawal Korban Ganggu Pacar Pelaku

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:25 WIB
Kronologi Remaja di Lampung Tewas Ditikam, Berawal Korban Ganggu Pacar Pelaku
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Remaja di Lampung Tengah tewas ditikam senjata tajam (sajam) lantaran diduga mengganggu pelaku yang tengah berboncengan dengan pacarnya.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit saat dikonfirmasi terkait motif penganiayaan berujung maut tersebut.

"Awalnya pelaku berboncengan dengan pacarnya, saat tiba di TKP yakni didepan SPBU yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Agung, dia dipepet oleh korban yang berboncengan dengan rekannya," ujar Andik, Rabu (24/4/2024).

Pelaku yang ketakutan lantaran dipepet oleh korban dan temannya tersebut sempat meminta tolong ke warga setempat. Bahkan setelah pelaku mendahului motor korban, ternyata jumlah orang yang mengejar pelaku bertambah menjadi 3 orang.

"Karena takut pelaku ini memacu kendaraan lebih cepat dengan maksud untuk menghindari, tapi kemudian korban ini datang lagi berboncengan, kali ini menjadi tiga orang. Lantaran takut, pelaku bersama pacarnya masuk ke pekarangan rumah warga untuk meminta pertolongan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement