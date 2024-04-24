Baru Ditetapkan KPU, Foto Prabowo-Gibran Mulai Diperjualbelikan di Solo

SOLO - Foto berfigura Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden mulai diperjualbelikan di pusat figura kawasan Sriwedari Solo. Kios 'Karya Baru Figura 2' bahkan telah mulai mendapat pesanan sejak sebelum Lebaran.

Pemilik Kios Wiwik Ernawati mengungkapkan, dirinya sudah memajang produk itu di depan kiosnya meski Prabowo-Gibran belum dilantik.

"Saya sebelum Lebaran sudah persiapan sih," ujarnya saat diwawancarai, Rabu (24/4/2024).

Sejauh ini Wiwik mengaku, sudah mendapat 300-an pesanan foto Prabowo-Gibran berfigura dari berbagai daerah seperti Purwodadi, Boyolali, Yogyakarta dan Klaten. Kebanyakan pesanan datang sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut.